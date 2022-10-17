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27 минут назад

В Тюмени таксист трогал школьницу за интимные места и целовал

Газета.Ru

В Тюмени местного жителя, работающего таксистом, заподозрили в домогательствах несовершеннолетней девочки. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Тюменского таксиста обвинили в домогательствах к несовершеннолетней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел ночью 15 октября 2022 года на улице Чаркова. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей. Она рассказала, что мужчина трогал ее дочь за интимные места и целовал.

«Девочка по согласованию с родителями поехала в гости. В машине к ней пристал таксист. Он домогался ее, она пыталась вырваться», — уточнил собеседник.

Проводится ли по данному факту проверка — пока неизвестно.

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