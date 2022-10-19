Обвиняемый в мошенничестве экс-адвокат Лялин пытался бежать из-под стражи

Обвиняемый в мошенничестве бывший адвокат Роман Лялин, который получил известность, представляя интересы футболиста Романа Широкова, пытался бежать из-под стражи. Об этом сказано в постановлении Басманного суда Москвы о продлении меры пресечения юристу, с текстом которого в среду ознакомился ТАСС.

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"2 сентября 2022 года Лялин В. М. совершил побег из-под стражи, 3 сентября 2022 года он объявлен в розыск, а 4 сентября 2022 года задержан и помещен в следственный изолятор. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ ("Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении")", - сказано в постановлении.

В нем не раскрываются детали попытки бегства обвиняемого. Только за побег Лялину грозит до четырех лет лишения свободы.

По данным правоохранительных органов, следствие считает Лялина причастным к получению денег за услуги, которые он фактически не оказал. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Как сообщила ТАСС представитель Адвокатской палаты Москвы Евгения Моткова, статус адвоката Лялина был прекращен 24 марта в связи с дисциплинарными нарушениями. Юрист занимался навязыванием своих услуг "путем демонстрации личных связей со следователем и обещаний положительно решить вопрос за сумму более €2 млн". По чьему заявлению было возбуждено дисциплинарное производство, в палате не уточнили.

Как следует из постановления суда о продлении меры пресечения, после неудачной попытки бегства Лялин признал вину и заключил сделку со следствием. На основании его показаний установлен соучастник дела, ему предъявлено обвинение в мошенничестве.