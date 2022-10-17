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13 минут назад

Суд в Москве арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту

Газета.Ru

Басманный районный суд постановил арестовать еще троих фигурантов дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба московских судов в своем Telegram-канале.

Суд в Москве арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Суд постановил избрать в отношении Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В. меру пресечения в виде заключения под стражу до 08 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Максим Соломко, сын одного из подозреваемых в организации теракта, Романа Соломко, заявил, что его отца подставили. Он пояснил, что его отец ездил в Грузию декларировать груз и оплатить услуги таможенного брокера.

ФСБ России считает организатором взрыва начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилла Буданова. Летом он говорил в интервью, что на территории России будут происходить теракты и диверсии.

В причастности к атаке подозреваются еще 12 человек, из них восемь задержаны российскими силовиками. Среди задержанных пятеро россиян, трое граждан Украины и Армении.

Происшествия,Крымский мост ЧП,ФСБ,
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