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1 час назад

Молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в Москве

Мослентаиещё 7

18-летнего молодого человека насмерть придавило кабиной лифта в многоэтажном доме на востоке столицы, сообщает прокуратура Москвы.

Россиянина насмерть придавило кабиной лифта
Фото: МослентаМослента

«Предварительно мужчина самостоятельно открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили что, погибшим оказался житель Смоленской области.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, ход доследственной проверки и принятие процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в продуктовом магазине в Москве женщине раздавило ногу грузовым лифтом.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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