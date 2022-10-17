В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.76EUR 60.56
Войти в почту
1 час назад

В Германии задержали мужчину, который укусил полицейскую собаку

Газета.Ruиещё 2

В Германии задержали мужчину, который отказывался исполнять требования полиции и напал на служебную собаку. Об этом сообщает The Washington Post.

В Германии задержали укусившего полицейскую собаку мужчину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в городе Гинсхайм-Густавсбург. Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщения о конфликте между двумя 29-летними мужчинами и 35-летней женщиной. Полицейские попытались задержать дебоширов, однако они отказывались исполнять их законные требования.

«Оказывая сопротивление при задержании, 29-летний мужчина укусил полицейскую собаку», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Все трое граждан были задержаны и помещены в изолятор. После того, как хулиганы протрезвели, их отпустили.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители