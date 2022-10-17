В Германии задержали укусившего полицейскую собаку мужчину

В Германии задержали мужчину, который отказывался исполнять требования полиции и напал на служебную собаку. Об этом сообщает The Washington Post.
Инцидент произошел в городе Гинсхайм-Густавсбург. Правоохранители прибыли на место происшествия после сообщения о конфликте между двумя 29-летними мужчинами и 35-летней женщиной. Полицейские попытались задержать дебоширов, однако они отказывались исполнять их законные требования.
«Оказывая сопротивление при задержании, 29-летний мужчина укусил полицейскую собаку», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Все трое граждан были задержаны и помещены в изолятор. После того, как хулиганы протрезвели, их отпустили.