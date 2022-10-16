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59 минут назад

Появились подробности о раненных при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Майк Габриелян

Появилась информация о последствиях обстрела Белгорода в воскресенье утром, 16 октября. О ситуации в городе рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте», - написал Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что уже встретился с семьей пострадавших мужчин и поговорил с жителями улицы, по которой пришелся удар.

Система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов

Сильных разрушений, по словам губернатора, нет. Имеются «незначительные повреждения домов, заборов и машин». На месте работают оперативные службы и чиновники администрации. Последние намерены оценить ущерб, сделать замеры окон и начать ремонтные работы.

Сегодня утром система ПВО сработала над Белгородом, прозвучали 16 взрывов.

Происшествия,Видео,Вячеслав Гладков,
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