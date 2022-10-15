Саратовскую школьницу арестовали за убийство младшей сестры

Волжский районный суд арестовал 14-летнюю девочку по делу об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что труп десятилетнего ребенка со следами термического воздействия и большим количеством ножевых ран был обнаружен 13 октября. На следующий день по подозрению в убийстве была задержана старшая сестра погибшей.

Суд принял постановление о заключении подозреваемой под стражу на два месяца, до 14 декабря. Она будет содержаться в ФКУ «СИЗО-1». Следователи возбудили дело по пунктам «в» и «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью).

Знакомая подозреваемой рассказала, что семья была благополучной, старшая сестра не проявляла агрессии по отношению к сверстникам, активно с ними общалась. Вместе с тем, было заметно, что родители больше любили младшую дочь, сообщает «Газета.ru».

По словам девушки, старшая девочка облила сестру кипятком, а затем нанесла несколько ударов ножом, один из них стал смертельным.