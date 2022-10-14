В Екатеринбурге произошел крупный пожар

Пожар произошел в ангаре в Екатеринбурге, горит пластиковая продукция на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
"По предварительной информации, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м, в борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы.