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1 час назад

В Екатеринбурге произошел пожар в ангаре

ТАССиещё 11

Пожар произошел в ангаре в Екатеринбурге, горит пластиковая продукция на площади 800 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В Екатеринбурге произошел крупный пожар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м, в борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы.

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