В Екатеринбурге произошел крупный пожар

"По предварительной информации, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 кв. м, в борьбе с огнем задействованы 73 огнеборца и 21 единица пожарной техники. Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением", - говорится в сообщении.