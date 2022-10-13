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27 минут назад

C «рыбинского маньяка» сняли обвинение в надругательстве над телами убитых детей

Илья Родин

Ярославский областной суд снял одно из обвинений с Виталия Молчанова. В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Об этом пишет портал 76.ru.

C «рыбинского маньяка» сняли одно из обвинений
Фото:  кадр из видео СКР кадр из видео СКР

Отмечается, что в сентябре 2020 года в городе Рыбинск Ярославской области были убиты девочки 8 и 13 лет. Трупы сестер обнаружила их мать после возвращения с работы. В убийстве заподозрили сожителя женщины, с которым она познакомилась в интернете.

По данным портала, уголовное преследование по обвинению в надругательстве было прекращено в связи с истечением двухлетнего срока давности. Это преступление не относится к числу тяжких.

Россиянин надругался над малолетней девочкой около подъезда

В ходе следственных действий было проведено несколько следственных экспертиз. Две из них признали Молчанова невменяемым. После третьей специалисты пришли к выводу, что подсудимый осознавал свои действия.

В итоге, «рыбинского маньяка» будут судить за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера.

Слушания по делу начнутся 27 октября, будут проходить в закрытом режиме.

Происшествия,Виталий Молчанов,
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