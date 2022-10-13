Обстрелы ВСУ повредили подстанцию в Курской области

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины серьезно пострадала подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области, обесточены два населенных пункта. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, снаряд попал в подстанцию в районе 15:07. В результате инцидента загорелся один из трансформаторов, что привело к отключению электричества в поселке Теткино и села Попово-Лежачи.

«Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал Старовойт.