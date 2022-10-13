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27 минут назад

Обстрелы ВСУ повредили подстанцию в Курской области

Елена Прошина

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины серьезно пострадала подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области, обесточены два населенных пункта. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, снаряд попал в подстанцию в районе 15:07. В результате инцидента загорелся один из трансформаторов, что привело к отключению электричества в поселке Теткино и села Попово-Лежачи.

«Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — написал Старовойт.

Он отметил, что ВСУ запустили в сторону поселка Теткино и села Попово-Лежачи не менее 15 снарядов.

Происшествия,Видео,взрывы киев,Роман Старовойт,
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