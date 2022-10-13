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30 минут назад

Белгородский губернатор заявил о падении ракеты на территорию школы

Никита Бородкин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не разорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Белгородский губернатор заявил о падении ракеты возле школы
Фото: соцсетисоцсети

Глава региона также отметил, что информации о пострадавших и погибших пока нет. На месте попадания обломков ракеты по дому на улице Губкина находятся глава регионального ГУ МЧС России Сергей Потапов, вице-губернатор Константин Полежаев, мэр города Антон Иванов, а также все оперативные и медицинские службы.

Напомним, что днем 13 октября в Белгороде сработала система ПВО. Обломки ракеты попали в жилую многоэтажку. На снимках с места происшествия видно, что у здания повреждена кровля.

Обломок ракеты попал в многоэтажку в Белгороде

После начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины населенные пункты Белгородской области многократно подвергались обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 11 октября Гладков рассказывал, что в результате обстрела с украинской стороны в городе Шебекино загорелась подстанция. Жертв и пострадавших тогда удалось избежать.

Происшествия,Вячеслав Гладков,Константин Полежаев,Сергей Потапов,Антон Иванов,МЧС России,
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