Экс-кандидат в мэры Москвы объявлен в розыск

Бывший председатель совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «СУ-155», экс-кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин объявлен следствием в международный розыск в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба Мещанского суда Москвы.
Его арестовали заочно, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев с момента передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории России», – говорится в сообщении пресс-службы.
Решение суда не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.
Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки.