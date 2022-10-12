В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
16 минут назад

Экс-кандидата в мэры Москвы Балакина объявили в розыск и заочно арестовали

Деловая газета "Взгляд"

Бывший председатель совета директоров инвестиционно-строительной группы компаний «СУ-155», экс-кандидат в мэры Москвы Михаил Балакин объявлен следствием в международный розыск в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба Мещанского суда Москвы.

Экс-кандидат в мэры Москвы объявлен в розыск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Его арестовали заочно, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до двух месяцев с момента передачи его правоохранительным органам России в случае экстрадиции, депортации на территорию РФ либо с момента задержания на территории России», – говорится в сообщении пресс-службы.

Решение суда не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев задержан по уголовному делу о получении взятки.

Происшествия,Владимир Лаптев,Михаил Балакин,МВД России,СУ-155,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители