У внука Корнея Чуковского украли 2 миллиона рублей

По имеющимся данным, деньги вывели с банковских карт через терминалы в Москве и Московской области. Пропажу обнаружила падчерица Николая Светлана. Женщина заметила, что за отчимом числится штраф, который ранее уже был погашен. Сотрудники банка, в который Светлана обратилась за разъяснениями, рассказали, что ранее с карт Николая было выведено более двух миллионов рублей.