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17 минут назад

У внука Корнея Чуковского украли 2 миллиона рублей

Елена Прошина

У 89-летнего внука писателя Корнея Чуковского Николая украли 2 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У внука Корнея Чуковского украли 2 миллиона рублей
Фото: ТАССТАСС

По имеющимся данным, деньги вывели с банковских карт через терминалы в Москве и Московской области. Пропажу обнаружила падчерица Николая Светлана. Женщина заметила, что за отчимом числится штраф, который ранее уже был погашен. Сотрудники банка, в который Светлана обратилась за разъяснениями, рассказали, что ранее с карт Николая было выведено более двух миллионов рублей.

Сам Николай объяснить ситуацию не может – он страдает деменцией и нарушением речи. Под подозрение попала сиделка Чуковского, которая живёт по соседству. По факту хищения полиция возбудила дело о краже в особо крупном размере.

Ранее на видеокамеры попала массовая кража автомобильных зеркал заднего вида, которую совершила 57-летняя жительница Подмосковья.

Происшествия,Корней Чуковский,
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