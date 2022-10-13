Министр обороны Дании Мортен Бедсков заявил, что большое количество старых боеприпасов времен Второй мировой войны, которые сохранились на дне Балтийского моря, затрудняют исследование повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и расследование имевшей место диверсии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова политика, сказанные перед встречей стран — членов НАТО в Брюсселе, где будет подниматься вопрос безопасности критически важной инфраструктуры.

«Район отмечен использованием или неиспользованием боеприпасов во время Второй мировой войны. На морском дне их много, поэтому все не так просто», — сказал министр, добавив, что работа продолжается и идет полным ходом.

В конце сентября Бедсков говорил, что для начала обследования повреждений газопроводов необходимо выждать две недели из-за большого давления вырывавшегося газа.