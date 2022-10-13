Россиянин надругался над малолетней девочкой около подъезда

В Москве задержали 22-летнего местного жителя по подозрению в надругательстве над малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел 11 октября 2022 года вблизи подъезда одного из жилых домов вблизи улицы Куусинена. Мужчина напал на девочку и «совершил в отношении ранее незнакомой малолетней иные действия сексуального характера».

Жертва закричала, после чего злоумышленник сбежал с места происшествия. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения.