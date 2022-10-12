Соболь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Симоновский суд Москвы вынес решение об административном наказании бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь (признана в России СМИ-иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: РИА Новости РИА Новости

За нарушение закона об иностранных агентах подсудимая оштрафована на десять тысяч рублей.

За аналогичное нарушение статьи 19.34.1 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иноагента») Соболь была наказана 12 июля.

8 июня экс-юристу утвердили замену наказания в виде исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище на реальное лишение свободы. Приговор был изменен Симоновским судом Москвы по ходатайству ФСИН.