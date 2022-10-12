Соболь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Симоновский суд Москвы вынес решение об административном наказании бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь (признана в России СМИ-иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
За нарушение закона об иностранных агентах подсудимая оштрафована на десять тысяч рублей.
За аналогичное нарушение статьи 19.34.1 КоАП России («Нарушение порядка деятельности иноагента») Соболь была наказана 12 июля.
8 июня экс-юристу утвердили замену наказания в виде исправительных работ по делу о незаконном проникновении в чужое жилище на реальное лишение свободы. Приговор был изменен Симоновским судом Москвы по ходатайству ФСИН.
По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь вместе с соратниками неоднократно пыталась проникнуть в жилище пожилой женщины. Для этого юрист попыталась использовать форму Роспотребнадзора, однако после двух неудавшихся попыток все же проникла в дом, обманув заходившего в подъезд курьера.