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1 час назад

Генпрокуратура Армении поручила изучить материалы ФСБ по делу о теракте на Крымском мосту

Газета.Ruиещё 16

Генеральная прокуратура Армении поручила возбудить дело по материалам ФСБ России о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ФСБ сообщила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении.

Отмечается, что генпрокуратура Республики Армении изучила информацию ФСБ РФ и распространенные в российских СМИ сообщения о произошедшем.

«Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении армянского ведомства.

Армения дала разъяснения по взорвавшему Крымский мост грузу

8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не повреждена.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,НАК,ФСБ,
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