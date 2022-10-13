Генеральная прокуратура Армении поручила возбудить дело по материалам ФСБ России о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее ФСБ сообщила, что по делу о теракте на Крымском мосту задержаны граждане РФ, Украины и Армении.

Отмечается, что генпрокуратура Республики Армении изучила информацию ФСБ РФ и распространенные в российских СМИ сообщения о произошедшем.

«Учитывая, что в публикации содержались сведения, свидетельствующие о явном преступлении, Генеральная прокуратура направила их в Следственное управление СНБ РА с указанием решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении армянского ведомства.