Под Новосибирском произошло землетрясение

В Купинском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Сейсмособытие зафиксировали в 20:10. О толчках сообщали представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН и жители населенных пунктов Чистоозерного и Татарского районов. Отмечается, что колебания земной поверхности были незначительными и малоощущаемыми.