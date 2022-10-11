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15 минут назад

Под Новосибирском произошло землетрясение

Елена Прошина

В Купинском районе Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Под Новосибирском произошло землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейсмособытие зафиксировали в 20:10. О толчках сообщали представители Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН и жители населенных пунктов Чистоозерного и Татарского районов. Отмечается, что колебания земной поверхности были незначительными и малоощущаемыми.

На данный момент в Новосибирской области организовали комиссионную проверку социально-значимых объектов, топливо-энергетического комплекса и ЖКХ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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