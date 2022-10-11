В Якутии из заброшенного судна в море Лаптевых вытекает топливо

Волонтеры «Чистой Арктики» нашли в бухте поселка Тикси в Якутии заброшенное судно «Днепр», из которого в море Лаптевых вытекают горюче-смазочные материалы, что создает угрозу всей экосистеме региона.

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Член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин заявил, что откладывать утилизацию «Днепра» означает допустить реальную угрозу и нанести экологический ущерб не только прилегающей к судну акватории, но и всей экосистеме моря Лаптевых. По его мнению, в последствии нефтепродукты также могут оказаться в Северном Ледовитом океане, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В интервью телеканалу «Россия 24» заместитель главы Булунского района Республики Якутия Владимир Милославский отметил, что проблему необходимо решать, поскольку есть потенциал загрязнения морской воды, что скажется на здоровье жителей.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Саха (Якутия) Андрей Жолудев подтвердил, что судно не на плову, а пробы воды показывают наличие нефтепродуктов, радужные пленки – на водной поверхности. Он уточнил, что сейчас пробы переданы, и ожидаются результатов, но предварительно, наличие нефтепродуктов возле судна имеется в результате нарушения целостности корпуса.