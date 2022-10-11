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37 минут назад

«112»: высокопоставленного сотрудника Росавиации арестовали за взятку

News.ru

Высокопоставленный сотрудник Росавиации Максим Павлюк арестован за получение взятки в крупном размере, сообщает Telegram-канал «112». Вместе с ним по делу проходят еще два фигуранта, выступавшие посредниками.

Высокопоставленный сотрудник Росавиации арестован за взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, Павлюк возглавляет отдел высшей квалификационной комиссии (ВКК) Росавиации. Его задержали за получение взятки в размере 1,5 млн рублей. За незаконное вознаграждение он обещал летчикам закрывать глаза на проверки, и не аннулировать их пилотские свидетельства. После проведения обыска Суд заключил Павлюка под стражу.

Что касается двух других фигурантов, то известны только их имена – Наталья Митина и Андрей Черников. Первая также находится под стражей, а второй отправлен под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) направил в Росавиацию письмо, в котором говорится об участившихся случаях увольнений пилотов из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов. В нем поясняется, что компании стремятся любым способом сократить кадры, поэтому десятки пилотов эти экзамены не могут сдать. В организации предложили дать летчикам возможность обжаловать результаты проверок, а также привлекать к ним независимых инструкторов из Росавиации.

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