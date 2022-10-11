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37 минут назад

Опознан еще один погибший в результате теракта на Крымском мосту

FBM.ru

Опознана четвертая жертва взрыва на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных службы.

Опознан еще один погибший в результате теракта на Крымском мосту
Фото: FBM.ruFBM.ru

Погибшим оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Он и был владельцем автомобиля Cadillac Escalade, который ехал рядом с фурой, начиненной взрывчаткой, и попал в эпицентр взрыва. В авто, как ранее сообщалось, находились супруги-блогеры из Санкт-Петербурга и их друг по имени Глеб. Они направлялись в Крым в дом, принадлежавший Маслову, чтобы там отпраздновать день рождения хозяина.

Тела супружеской пары опознали 9 октября. Окончательная идентификация тела судьи завершится после проведения ДНК-экспертизы, поэтому пока официального подтверждения его смерти нет. В пресс-службе Арбитражного суда Москвы подтвердили, что пока никакой официальной информации об участи Маслова не получали.

Пятым погибшим стал водитель грузовика Махир Юсубов, который вез смертоносный груз в Симферополь.

Происшествия,Сергей Маслов,
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