Опознан еще один погибший в результате теракта на Крымском мосту

Погибшим оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Он и был владельцем автомобиля Cadillac Escalade, который ехал рядом с фурой, начиненной взрывчаткой, и попал в эпицентр взрыва. В авто, как ранее сообщалось, находились супруги-блогеры из Санкт-Петербурга и их друг по имени Глеб. Они направлялись в Крым в дом, принадлежавший Маслову, чтобы там отпраздновать день рождения хозяина.