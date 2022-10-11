Число умерших в результате теракта на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди погибших – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает ТАСС.
«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», – рассказал журналистам представитель экстренных служб.
Он также добавил, что опознание тел погибших всё ещё продолжается.
В Арбитражном суде Москвы информацию о гибели судьи не подтвердили.
«Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяем сведения, которые появились на этот счет», – заявили в пресс-службе суда.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после взрыва на Крымском мосту Россия изменит подход к проведению специальной военной операции на Украине.