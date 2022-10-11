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45 минут назад

Число погибших на Крымском мосту увеличилось

Елена Прошина

Число умерших в результате теракта на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди погибших – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает ТАСС.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», – рассказал журналистам представитель экстренных служб.

Он также добавил, что опознание тел погибших всё ещё продолжается.

В Арбитражном суде Москвы информацию о гибели судьи не подтвердили.

Названы сроки восстановления Крымского моста

«Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяем сведения, которые появились на этот счет», – заявили в пресс-службе суда.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после взрыва на Крымском мосту Россия изменит подход к проведению специальной военной операции на Украине.

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