Число умерших в результате теракта на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди погибших – судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает ТАСС.

«По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов», – рассказал журналистам представитель экстренных служб.

Он также добавил, что опознание тел погибших всё ещё продолжается.

В Арбитражном суде Москвы информацию о гибели судьи не подтвердили.

«Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяем сведения, которые появились на этот счет», – заявили в пресс-службе суда.