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36 минут назад

Baza: предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты

News.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты, поскольку у нее случайно запустился двигатель. По данным Telegram-канала, в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, их госпитализировали в больницу. Минобороны России данную информацию не подтверждало.

Предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты
Фото: Сергей Булкин/NEWS.RUСергей Булкин/NEWS.RU

Военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты. У нее случайно запустился двигатель. Во время разборки ракеты произошел самопроизвольный запуск маршевого двигателя — в результате один из работников погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Как отмечает Baza, площадь возгорания составила 700 квадратных метров, потушить пожар удалось спустя несколько часов.

Накануне жители Ярославской области сообщили о взрыве на предприятии Минобороны России. Глава Некрасовского района Павел Кулаков подтвердил, что в Ярославской области на предприятии произошел пожар. По его словам, в связи с тем, что на складе могли находиться взрывчатые вещества, было принято решение об эвакуации детского сада и школы. Сославшись на руководство арсенала, чиновник сообщил, что угрозы взрыва не было.

Происшествия,Павел Кулаков,Минобороны России,
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