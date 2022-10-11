Telegram-канал Baza сообщил, что военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты, поскольку у нее случайно запустился двигатель. По данным Telegram-канала, в результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали, их госпитализировали в больницу. Минобороны России данную информацию не подтверждало.

Военное предприятие под Ярославлем загорелось из-за утилизации ракеты. У нее случайно запустился двигатель. Во время разборки ракеты произошел самопроизвольный запуск маршевого двигателя — в результате один из работников погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Накануне жители Ярославской области сообщили о взрыве на предприятии Минобороны России. Глава Некрасовского района Павел Кулаков подтвердил, что в Ярославской области на предприятии произошел пожар. По его словам, в связи с тем, что на складе могли находиться взрывчатые вещества, было принято решение об эвакуации детского сада и школы. Сославшись на руководство арсенала, чиновник сообщил, что угрозы взрыва не было.