При взрыве на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Информацию об этом ТАСС подтвердил представитель экстренных служб.

Таким образом, подтверждено, что количество погибших при взрыве выросло до четырех человек. По его данным, опознание продолжается.

Ранее сообщалось, что следователи установили личности четверых погибших при взрыве на мосту. Все они ехали в одном автомобиле Cadillac, принадлежащем судье.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что повреждение опор Крымского моста будет устранено в конце текущей недели.