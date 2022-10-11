Центр общественных связей (ЦОС) информировал, что удалось задержать двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были причастны к нападениям во время второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.
Речь также и о причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и г. Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С...» — уточнили в ЦОС.
Подчеркивается, что в ходе совершенных нападений жертвами стали 99 военных.
Задержанных уже доставили в орган предварительного следствия.
«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — обратили внимание в ФСБ.