Центр общественных связей (ЦОС) информировал, что удалось задержать двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были причастны к нападениям во время второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.