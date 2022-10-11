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14 минут назад

ФСБ заявила о задержании двух членов банды Басаева и Хаттаба

Газета.Ruиещё 4

Центр общественных связей (ЦОС) информировал, что удалось задержать двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые были причастны к нападениям во время второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ведомство.

Речь также и о причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и г. Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С...» — уточнили в ЦОС.

Подчеркивается, что в ходе совершенных нападений жертвами стали 99 военных.

Задержанных уже доставили в орган предварительного следствия.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — обратили внимание в ФСБ.

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