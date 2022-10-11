Mash: власти Москвы подали в суд на совладельца «Лукойла»

Московские власти обратились в суд из-за расширения пентхауса совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. На официальном портале судов Москвы указано, что судебное заседание назначено на 16 ноября 2022 года.

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По данным канала, пентхаус Алекперова планируют расширить на крышу.

Как утверждает Mash, Департамент городского имущества Москвы счел, что стройка на крыше может нести угрозу пешеходам. Если суд встанет на сторону чиновников, работы придется остановить.

Жилищная инспекция Москвы ранее обратилась в суд с требованием продать квартиру москвича из-за незаконной перепланировки. Владелец жилья снес несущую стену и отказался ее восстанавливать, после чего чиновники решили пойти в суд.

Собственник трехкомнатной квартиры объединил кухню и одну из комнат, демонтировав два участка стены и соорудив на остатках портал для телевизора. Его привлекли к административной ответственности и выдали предписание привести квартиру в первоначальное состояние, но этого так и не произошло.