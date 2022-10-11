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21 минуту назад

Mash: власти Москвы подали в суд на совладельца «Лукойла»

Мария Иванова

Московские власти обратились в суд из-за расширения пентхауса совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. На официальном портале судов Москвы указано, что судебное заседание назначено на 16 ноября 2022 года.

Mash: власти Москвы подали в суд на совладельца «Лукойла»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, пентхаус Алекперова планируют расширить на крышу.

Как утверждает Mash, Департамент городского имущества Москвы счел, что стройка на крыше может нести угрозу пешеходам. Если суд встанет на сторону чиновников, работы придется остановить.

Жилищная инспекция Москвы ранее обратилась в суд с требованием продать квартиру москвича из-за незаконной перепланировки. Владелец жилья снес несущую стену и отказался ее восстанавливать, после чего чиновники решили пойти в суд.

Собственник трехкомнатной квартиры объединил кухню и одну из комнат, демонтировав два участка стены и соорудив на остатках портал для телевизора. Его привлекли к административной ответственности и выдали предписание привести квартиру в первоначальное состояние, но этого так и не произошло.

Если квартира будет продана на торгах, ее собственник получит вырученные от сделки средства за вычетом судебных расходов.

Происшествия,Вагит Алекперов,Лукойл,Правительство Москвы,
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