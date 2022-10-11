Раскрыты детали расследования взрыва на Крымском мосту

Уголовное дело о теракте на Крымском мосту будет расследовать спецуправление в центральном аппарате Следственного комитета (СК) России, которое сами следователи называют военным. Как сообщает «Коммерсантъ», его сотрудники уже восемь лет изучают обстоятельства преступлений, которые совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ) против жителей Донбасса.

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Помогают следственной группе из нескольких десятков человек специалисты МВД, Минобороны и ФСБ. Последняя представлена экспертами-взрывотехниками и сотрудниками из Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (СЗКСБТ), которое также известно как «двойка». Расследование также находится на особом контроле у председателя СК Александра Бастрыкина, который вечером в воскресенье, 9 октября, докладывал президенту России Владимиру Путину о первых результатах работы следователей.

В рамках расследования уже назначено несколько экспертиз — они установят состав, мощность и способ приведения в действие взрывного устройства, которое находилось в грузовике. По предварительной информации, в нем могло быть удобрение на основе аммиачной селитры, которое бы не вызвало подозрений в случае проверки. Предположительно, оно могло быть усилено фабричной взрывчаткой.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Как заявлял президент России Владимир Путин, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются украинские спецслужбы.