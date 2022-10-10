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38 минут назад

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу по патрульной машине и полицейским

ТАССиещё 1

Следователи задержали мужчину, устроившего стрельбу по патрульной машине и полицейским на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Мужчину задержали за стрельбу по патрульной машине в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ночью 9 октября мужчина в подъезде дома на Ярцевской улице стрелял из охотничьего ружья по припаркованным автомобилям. На место приехала полиция, и мужчина открыл стрельбу по их машине. Далее, выбежав из подъезда, стал стрелять в сторону сотрудников. Один из полицейских был ранен и доставлен в больницу. Вторым сотрудником было применено табельное оружие.

"Подозреваемый после оказания необходимой помощи выписан из медицинского учреждения, и следователи столичного Следственного комитета приступили к проведению с ним следственных действий. Он задержан", - сообщила Иванова.

Для проверки его психического здоровья будет проведена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. В отношении 54-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

В квартире фигуранта при обыске также изъято травматическое оружие, патроны и иные предметы, представляющие интерес для следствия. Назначены баллистические, дактилоскопические, генетические, судебно-медицинские и другие экспертизы. СК будет ходатайствовать о его аресте.

Происшествия,Юлия Иванова,Следственный комитет,
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