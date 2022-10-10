Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство

Мособлсуд признал законным приговор бывшему соратнику националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максиму Аристархову, получившему 16 лет лишения свободы за соучастие в двойном убийстве, которое было совершено в сентябре 2007 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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После рассмотрения апелляционной жалобы осужденного, который просил о смягчении наказания, суд оставил ему приговор без изменений.

В ходе заседания Аристархов указал, что лично не участвовал в убийстве лиц «неславянской внешности» в 2007 году, а наблюдал за обстановкой в 50 метрах от места преступления. На следствии и суде он признал вину и заключил сделку о сотрудничестве, дав показания на других националистов.

По данным следствия, 6 сентября 2007 года трое соратников Тесака забрали на пересечении 94-го километра МКАД и Ярославского шоссе, где обычно собираются мигранты, уроженца Дагестана и выходца из Средней Азии. Их увезли в лес и там убили, сняв расправу на видео, которое позже появилось в интернете.

Аристархов был осужден на 16 лет, его сообщник Сергей Маршаков получил 17 лет заключения.