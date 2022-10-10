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1 час назад

Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство

Lenta.ru

Мособлсуд признал законным приговор бывшему соратнику националиста Максима Марцинкевича (Тесак) Максиму Аристархову, получившему 16 лет лишения свободы за соучастие в двойном убийстве, которое было совершено в сентябре 2007 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Соратнику Тесака оставили в силе приговор за двойное убийство
Фото: Lenta.ruLenta.ru

После рассмотрения апелляционной жалобы осужденного, который просил о смягчении наказания, суд оставил ему приговор без изменений.

В ходе заседания Аристархов указал, что лично не участвовал в убийстве лиц «неславянской внешности» в 2007 году, а наблюдал за обстановкой в 50 метрах от места преступления. На следствии и суде он признал вину и заключил сделку о сотрудничестве, дав показания на других националистов.

По данным следствия, 6 сентября 2007 года трое соратников Тесака забрали на пересечении 94-го километра МКАД и Ярославского шоссе, где обычно собираются мигранты, уроженца Дагестана и выходца из Средней Азии. Их увезли в лес и там убили, сняв расправу на видео, которое позже появилось в интернете.

Аристархов был осужден на 16 лет, его сообщник Сергей Маршаков получил 17 лет заключения.

16 сентября 2020 года Марцинкевича обнаружили мертвым в одиночной камере СИЗО №3 Челябинска, где он временно находился для дальнейшей пересылки в Москву. Согласно официальной версии, националист покончил с собой, но в найденной у него во рту предсмертной записке он написал, что опасался за свою жизнь и не намеревался совершать суицид, а также признался, что дал ложные показания на своих бывших соратников. По словам Тесака, он не причастен к двойному убийству и сожалеет, что оговорил себя и своих знакомых.

Происшествия,Максим Аристархов,Максим Марцинкевич,Коммерсант,
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