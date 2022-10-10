В Подмосковье массажист-иностранец задушил клиентку

В подмосковном Реутове по подозрению в убийстве местной жительницы арестован 27-летний гражданин одного из соседних государств, сообщает в понедельник, 10 октября, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Тело женщины со связанными руками было обнаружено в ее квартире в центре города.