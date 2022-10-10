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1 час назад

В Подмосковье массажист-иностранец задушил клиентку

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В подмосковном Реутове по подозрению в убийстве местной жительницы арестован 27-летний гражданин одного из соседних государств, сообщает в понедельник, 10 октября, Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области. Тело женщины со связанными руками было обнаружено в ее квартире в центре города.

В Подмосковье массажист-иностранец задушил клиентку
Фото: ТАССТАСС

«В рамках проведения следственных действий установлено, что женщина вызывала на дом частного массажиста для оказания услуг. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение мужчины, оказывавшего услуги массажа погибшей, и он был задержан», — говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина была задушена. О мотивах иностранца не сообщается. Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»).

Ранее сообщалось об аресте 20-летнегоуроженца Краснодарского края, обвиняемый в убийстве мужчины на севере Москвы.

Происшествия,Следственный комитет,
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