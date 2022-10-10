В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
41 минуту назад

Суд продлил арест публицисту Кара-Мурзе

Вечерняя Москваиещё 3

Суд продлил арест оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе*. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного суда в понедельник, 10 октября.

Суд продлил арест публицисту Кара-Мурзе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно решению суда, подозреваемый проведет в СИЗО еще два месяца, до 12 декабря 2022.

Напомним, публициста задержали 11 апреля в Москве и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о неповиновении. На следующий день Хамовнический суд назначил публицисту 15 суток административного ареста за неповиновение полицейским.

Позже в отношении него было возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Арестовали Кара-Мурзу* 22 апреля. С тех пор суд дважды продлевал арест: 8 июня и 9 августа.

А 6 октября в отношении публициста возбудили еще одно уголовное дело по статье о государственной измене.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители