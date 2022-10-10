В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.31EUR 60.80
Войти в почту
1 час назад

Обвиняемого во взятках экс-главу Котласа Архангельской области объявили в розыск

ТАСС

Обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток экс-глава Котласа Архангельской области Андрей Бральнин объявлен в розыск. Он скрылся после изменения меры пресечения на подписку о невыезде, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

Экс-главу Котласа Архангельской области объявили в розыск
Фото: ТАССТАСС

"6 октября Бральнину была изменена мера пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде. 7 октября он не явился на заседание суда и был объявлен в розыск", - сказали в пресс-службе.

Как указано на сайте Котласского городского суда, подсудимый должен был до окончания судебного разбирательства по уголовному делу не выезжать за пределы Котласа и Котласского района. В нарушение избранной меры пресечения Бральнин 6 октября вылетел авиарейсом из Сыктывкара в Москву, 7 октября из Москвы улетел в Сочи, и, по имеющимся данным, в последующем планировал пересечь государственную границу РФ.

Суд изменил подсудимому меру пресечения на заключение под стражу сроком на четыре месяца со дня его фактического задержания.

Бывший глава Котласа обвиняется в 17 эпизодах получения взяток в значительном, крупном и особо крупном размере, а также в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители