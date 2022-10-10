Экс-главу Котласа Архангельской области объявили в розыск

Обвиняемый в 17 эпизодах получения взяток экс-глава Котласа Архангельской области Андрей Бральнин объявлен в розыск. Он скрылся после изменения меры пресечения на подписку о невыезде, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

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"6 октября Бральнину была изменена мера пресечения с запрета определенных действий на подписку о невыезде. 7 октября он не явился на заседание суда и был объявлен в розыск", - сказали в пресс-службе.

Как указано на сайте Котласского городского суда, подсудимый должен был до окончания судебного разбирательства по уголовному делу не выезжать за пределы Котласа и Котласского района. В нарушение избранной меры пресечения Бральнин 6 октября вылетел авиарейсом из Сыктывкара в Москву, 7 октября из Москвы улетел в Сочи, и, по имеющимся данным, в последующем планировал пересечь государственную границу РФ.

Суд изменил подсудимому меру пресечения на заключение под стражу сроком на четыре месяца со дня его фактического задержания.