Бастрыкин: в подготовке теракта на Крымском мосту участвовали россияне

Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке теракта, — отметил Бастрыкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным .

Глава СКР также рассказал, что представители российских спецслужб установили маршрут движения грузовика, взорвавшегося на транспортном объекте Крымского полуострова. Бастрыкин подчеркнул, что грузовик проделал путь от Болгарии, проехав через Грузию, Армению, Северную Осетию и Краснодар, до точки взрыва.

Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодар, — добавил Бастрыкин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести.