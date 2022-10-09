Летевший из Красноярска самолет не смог сесть в Сочи

Самолет, следовавший по маршруту Красноярск - Сочи, в воскресенье не смог приземлиться из-за непогоды и был вынужден уйти на запасной аэродром, сообщили журналистам в пресс-службе сочинского аэропорта.

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"Сегодня, 9 октября, из-за метеоусловий командиром воздушного судна авиакомпании "Россия", следовавшего по маршруту из Красноярска в Сочи, принято решение уйти на запасной аэродром в Минеральные Воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что борт должен был приземлиться в Сочи в 20:21 мск.