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50 минут назад

Sabah: взрыв произошел в здании в Стамбуле

Газета.Ru

Взрыв произошел в здании в турецком Стамбуле, обстоятельства инцидента неизвестны, сообщается об одном пострадавшем. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

«Взрыв произошел в жилом здании района Кадыкёй. После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медицинских бригад. Огонь взят под контроль», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что из горящего здания был вынесен один раненный.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы загорелась радиотелебашня, о пострадавших пока неизвестно.

Уточняется, что пожар произошел на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выдвинулись пожарные.

Позднее они сообщили, что получили информацию о произошедшем в 18:17 мск, однако во время разведки признаки возгорания не были обнаружены.

6 октября в Москве у башни «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» взорвался автомобиль, в результате чего загорелись две стоящие рядом машины. На месте происшествия очевидцы заметили человека, который убегал от взорвавшегося автомобиля с канистрами.

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