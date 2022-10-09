Взрыв произошел в здании в турецком Стамбуле, обстоятельства инцидента неизвестны, сообщается об одном пострадавшем. Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

«Взрыв произошел в жилом здании района Кадыкёй. После взрыва начался пожар. На место происшествия было направлено множество полицейских, пожарных и медицинских бригад. Огонь взят под контроль», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что из горящего здания был вынесен один раненный.

Ранее стало известно, что на северо-западе Москвы загорелась радиотелебашня, о пострадавших пока неизвестно.

Уточняется, что пожар произошел на улице Демьяна Бедного. В настоящее время на место происшествия выдвинулись пожарные.

Позднее они сообщили, что получили информацию о произошедшем в 18:17 мск, однако во время разведки признаки возгорания не были обнаружены.