Сбой на железной дороге в ФРГ связали с ЧП на "Северных потоках"

В Германии рассматривают все возможные версии, которые привели к сбою в системе поездной радиосвязи на севере страны, допускается также политическая подоплека произошедшего, пишет газета Bild со ссылкой на документ правоохранителей.

В нем отмечается, что из-за мест преступлений — в городах Херне и Берлин, а также в связи с близостью к утечкам на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» допускается, что диверсия могла произойти под контролем государства. Следователи предполагают, что нападения совершили два отдельных преступника или преступные группы, при этом действовали они профессионально: точно знали, какие кабели перерезать, чтобы нанести максимальный ущерб.