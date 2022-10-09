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5 минут назад

В Германии допустили политическую подоплеку в сбое работы на железной дороге

Lenta.ruиещё 1

В Германии рассматривают все возможные версии, которые привели к сбою в системе поездной радиосвязи на севере страны, допускается также политическая подоплека произошедшего, пишет газета Bild со ссылкой на документ правоохранителей.

Сбой на железной дороге в ФРГ связали с ЧП на "Северных потоках"
Фото: WIkipediaWIkipedia

В нем отмечается, что из-за мест преступлений — в городах Херне и Берлин, а также в связи с близостью к утечкам на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2» допускается, что диверсия могла произойти под контролем государства. Следователи предполагают, что нападения совершили два отдельных преступника или преступные группы, при этом действовали они профессионально: точно знали, какие кабели перерезать, чтобы нанести максимальный ущерб.

Криминалисты уточнили, что объекты критической инфраструктуры, включая транспортный сектор с железнодорожным сообщением, подвержены риску стать объектами для атак и «диверсионных действий».

8 октября железнодорожное сообщение на севере Германии было остановлено из-за технического дефекта. Как рассказали представители железной дороги, были повреждены кабели, необходимые для движения составов.

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