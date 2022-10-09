Названа возможная причина крушения Су-24 в Ростовской области

Причиной крушения российского бомбардировщика Су-24 в Ростовской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

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Уточняется, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет в воскресенье, 9 октября. При заходе воздушного судна на посадку произошла авария. Экипаж успел катапультироваться.

«Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет», — рассказали в пресс-службе.

По данным ЮВО, разрушений на земле нет, так как самолет упал в безлюдном месте и выполнял полет без боекомплекта.