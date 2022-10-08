На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

В МЧС сообщили, что два вертолета Ми-8 работают после взрыва на Крымском мосту для охлаждения цистерн и ликвидации последствий пожара, передает ТАСС.

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"Работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн. Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС РФ", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что на месте ЧП создан оперативный штаб.

"В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники", - указал собеседник агентства.

Кроме этого, на месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", чтобы оценить повреждения конструкций моста.