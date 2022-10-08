На Крымском мосту работают два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн

В МЧС сообщили, что два вертолета Ми-8 работают после взрыва на Крымском мосту для охлаждения цистерн и ликвидации последствий пожара, передает ТАСС.
"Работают два вертолета Ми-8 Южного авиационно-спасательного центра МЧС России для охлаждения цистерн. Для обследования подводных конструкций моста, а также морского дна задействованы водолазы МЧС РФ", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве также сообщили, что на месте ЧП создан оперативный штаб.
"В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники", - указал собеседник агентства.
Кроме этого, на месте работает испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС России по Ростовской области с мобильным диагностическим комплексом "Струна-П", чтобы оценить повреждения конструкций моста.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявил, что Украина подорвала Крымский мост для создания проблем переброски армии России к границе в целях укрепления рубежей на территории Херсонской области.