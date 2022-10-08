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12 минут назад

Установлены данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Илья Родин

Следственный комитет России продолжает работу по установлению обстоятельств ЧП на Крымском мосту. Специалисты выяснили данные фуры, а также ее собственника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что сегодня утром, 8 октября, «на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля». В результате ЧП пострадало автомобильное и железнодорожное полотно.

На место происшествия выехали следователи ГСУ, криминалисты ГУК и сотрудники СЭЦ СК России, пояснили в пресс-службе.

В результате расследования были установлены данные «грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия».

Уточняется, что в настоящее время эксперты изучают маршрут передвижения транспортного средства, соответствующие документы.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,Следственный комитет,
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