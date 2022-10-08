Установлены данные взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Следственный комитет России продолжает работу по установлению обстоятельств ЧП на Крымском мосту. Специалисты выяснили данные фуры, а также ее собственника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что сегодня утром, 8 октября, «на автомобильной части со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля». В результате ЧП пострадало автомобильное и железнодорожное полотно.

На место происшествия выехали следователи ГСУ, криминалисты ГУК и сотрудники СЭЦ СК России, пояснили в пресс-службе.

В результате расследования были установлены данные «грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия».