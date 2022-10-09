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16 минут назад

СК РФ установил маршрут движения подорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Москва24иещё 41

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что удалось установить маршрут движения грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту. Об этом он рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

СК установил маршрут взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Фото: ТАССТАСС

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край", – сказал он.

Бастрыкин добавил, что были даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России.

Ранее Путин заявил, что ЧП на Крымском мосту – это теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.

Путин назвал заказчиков взрыва на Крымском мосту

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

Происшествия,Крымский мост ЧП,Александр Бастрыкин,Владимир Путин,МВД России,Следственный комитет,ФСБ,
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