Последствия ЧП на Крымском мосту попали на видео

В интернете появились видеоролики, которые позволяют оценить повреждения на Крымском мосту. На кадрах видны следы пожара на железнодорожной ветке и обрушившиеся пролеты автомобильного полотна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в результате ЧП пострадало полотно на автомобильной и железнодорожной частях Крымского моста. Минтранс приступил к оценке повреждения и сроков ремонта.
Федеральные и региональные власти оперативно отреагировали на инцидент. В частности, СК РФ возбудил уголовное дело, уточняет канал.
Кроме того, в Крыму напомнили, что есть сухопутный транспортный коридор в другие регионы РФ через новые территории.
Ранее сообщалось, что эксперты оценили предполагаемый ущерб объекту в 200-500 млн рублей.