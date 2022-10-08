В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
16 минут назад

Последствия ЧП на Крымском мосту попали на видео

Илья Родин

В интернете появились видеоролики, которые позволяют оценить повреждения на Крымском мосту. На кадрах видны следы пожара на железнодорожной ветке и обрушившиеся пролеты автомобильного полотна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате ЧП пострадало полотно на автомобильной и железнодорожной частях Крымского моста. Минтранс приступил к оценке повреждения и сроков ремонта.

Федеральные и региональные власти оперативно отреагировали на инцидент. В частности, СК РФ возбудил уголовное дело, уточняет канал.

Кроме того, в Крыму напомнили, что есть сухопутный транспортный коридор в другие регионы РФ через новые территории.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили предполагаемый ущерб объекту в 200-500 млн рублей.

Происшествия,Видео,Крымский мост ЧП,Следственный комитет,Минтранс РФ,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители