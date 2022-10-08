Последствия ЧП на Крымском мосту попали на видео

В интернете появились видеоролики, которые позволяют оценить повреждения на Крымском мосту. На кадрах видны следы пожара на железнодорожной ветке и обрушившиеся пролеты автомобильного полотна. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в результате ЧП пострадало полотно на автомобильной и железнодорожной частях Крымского моста. Минтранс приступил к оценке повреждения и сроков ремонта.

Федеральные и региональные власти оперативно отреагировали на инцидент. В частности, СК РФ возбудил уголовное дело, уточняет канал.

Кроме того, в Крыму напомнили, что есть сухопутный транспортный коридор в другие регионы РФ через новые территории.