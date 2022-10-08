В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
21 минуту назад

Самолет США пролетал над местом ЧП на "Северном потоке - 2" в ночь взрыва

Российская Газета

Вблизи от места инцидента на газопроводе "Северный поток - 2" в течение нескольких часов после появления первых повреждений неоднократно пролетал разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Самолет США пролетал над местом ЧП на "Северном потоке - 2" в ночь взрыва
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Уточняется, что самолет пролетал именно в том момент, когда шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Затем Poseidon приблизился примерно на 24 км к месту взрыва, сделал один круг и полетел в сторону Калининграда.

Британия заподозрила Москву в "минировании" трубопроводов

В Пентагоне подтвердили факт полета воздушного судна, но подчеркнули, что полет "не связан с утечками из газопровода".

Происшествия,Пентагон,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители