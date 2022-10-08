Самолет США пролетал над местом ЧП на "Северном потоке - 2" в ночь взрыва

Вблизи от места инцидента на газопроводе "Северный поток - 2" в течение нескольких часов после появления первых повреждений неоднократно пролетал разведывательный самолет ВМС США P-8A Poseidon, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что самолет пролетал именно в том момент, когда шведские сейсмологи зарегистрировали подводный взрыв к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Затем Poseidon приблизился примерно на 24 км к месту взрыва, сделал один круг и полетел в сторону Калининграда.