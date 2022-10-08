В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.25EUR 59.98
Войти в почту
26 минут назад

Названы альтернативы сообщения с Россией после пожара на Крымском мосту

Lenta.ruиещё 9

В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией после приостановки движения на Крымском мосту из-за пожара. Их в разговоре с РИА Новости назвал глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

Названы альтернативы сообщения с Россией после пожара на Крымском мосту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы», — заявил Лукашенко.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) сообщили, что возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда на Крымском мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

В КЖД рассказали о деталях пожара на Крымском мосту

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) сообщили, что возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда на Крымском мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия. Очевидцы опубликовали кадры обстановки на мосту.

Происшествия,Олег Крючков,Николай Лукашенко,Минтранс РФ,
78
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители