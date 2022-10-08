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24 минуты назад

В районе Крымского моста прогремел взрыв

Елена Прошина

На Крымском мосту прогремел взрыв. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Об этом сообщает Kerch.fm.

В районе Крымского моста прогремел взрыв
Фото: СоцсетиСоцсети

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в шесть утра по местному времени и районе Крымского моста. Очевидны сообщили, что на мосту, по предварительной версии, взорвалась цистерна. После этого на мосту вспыхнул пожар. Другие подробности происшествия пока неизвестны.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как сообщает РИА Новости, движение по Крымскому мосту приостановлено.

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