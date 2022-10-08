В районе Крымского моста прогремел взрыв

На Крымском мосту прогремел взрыв. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет. Об этом сообщает Kerch.fm.

Как говорится в сообщении, инцидент произошел в шесть утра по местному времени и районе Крымского моста. Очевидны сообщили, что на мосту, по предварительной версии, взорвалась цистерна. После этого на мосту вспыхнул пожар. Другие подробности происшествия пока неизвестны.