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29 минут назад

В Москве арестовали помощника главы Астрахани

ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал помощника главы Астрахани, председателя регионального отделения партии "Родина" Карена Григоряна по обвинению в вымогательстве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе суда.

В Москве арестовали помощника главы Астрахани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключение под стражу в отношении Григоряна Карена Акоповича, обвиняемого в совершении преступления п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), сроком до 23 ноября 2022 года", - сказала представитель суда.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил, что Григорян и еще восемь человек были задержаны в четверг в Астрахани силами управления "К" МВД совместно с ФСБ и при поддержке УМВД Астраханской области.

По его словам, Григорян является владельцем сетки Telegram-каналов, среди которых "Компромат" и "Политбюро", а также СМИ "Астрахань today" и "Блокнот Астрахань". К своей работе он привлекал родственников, которые отвечали за администрирование ресурсов, денежные переводы, формирование и публикацию контента, в том числе негатива с целью вымогательства, пишет Хинштейн.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Александр Хинштейн,Партия Родина,ФСБ,Госдума,
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