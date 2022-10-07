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19 минут назад

Врачи оценили состояние впавшего в кому Паши Техника

РИА "ФедералПресс"

Рэпер Паша Техник попал в больницу после вечеринки с наркотиками. Врачи ввели артиста в искусственную кому, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Врачи оценили состояние впавшего в кому Паши Техника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Паша в коме. Засужу всех, кто был на тусовке. Обещаю. Все, кто употреблял с ним и звал принятьт – горите в аду», – написал в своем телеграм-канале жена рэпера Ева Карицкая.

Музыкант был госпитализирован в Боткинскую больницу в пятницу, 6 октября. По словам супруги рэпера, его состояние ухудшилось после вечеринки с наркотиками, врачи были вынуждены ввести его в медицинскую кому.

Также у рэпера было несколько приступов эпилепсии. Менеджер артиста Марк сообщил «Газете.ру», что врачи оценивают состояние Паши Техника как стабильно тяжелое.

По данным 112, осложнения были вызваны легочной аспирацией. Это воспалительный процесс в легких, развивающийся из-за попадания в дыхательные пути инородных предметов или жидкости. Кроме того, у Техника диагностировали перелом носа.

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