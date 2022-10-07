Подросток скончался в результате взрыва телевизора

Согласно расследованию, во время инцидента погибший вместе с другом смотрели фильм по телевизору, в то время как его мать занималась домашними делами. Погибший подросток получил тяжелые травмы в результате взрыва и позже скончался в больнице. Во время инцидента в его лицо попали мелкие частицы светодиодной панели телевизора. В ходе инцидента мать и друг подростка также получили ранения.