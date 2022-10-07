Подросток скончался в результате взрыва телевизора

В индийском городе Газиабад взорвался телевизор, в результате чего погиб шестнадцатилетний подросток, сообщает портал 91mobiles.
Точная причина случившегося пока остается неизвестна. Предполагается, что взрыв произошел в результате колебания напряжения.
Согласно расследованию, во время инцидента погибший вместе с другом смотрели фильм по телевизору, в то время как его мать занималась домашними делами. Погибший подросток получил тяжелые травмы в результате взрыва и позже скончался в больнице. Во время инцидента в его лицо попали мелкие частицы светодиодной панели телевизора. В ходе инцидента мать и друг подростка также получили ранения.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Индии во время зарядки взорвался смартфон Realme 8. По итогу экспертизы специалисты компании заявили, что вина лежит на пользователе.