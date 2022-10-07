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45 минут назад

Подросток скончался в результате взрыва телевизора

Газета.Ru

В индийском городе Газиабад взорвался телевизор, в результате чего погиб шестнадцатилетний подросток, сообщает портал 91mobiles.

Подросток скончался в результате взрыва телевизора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Точная причина случившегося пока остается неизвестна. Предполагается, что взрыв произошел в результате колебания напряжения.

Согласно расследованию, во время инцидента погибший вместе с другом смотрели фильм по телевизору, в то время как его мать занималась домашними делами. Погибший подросток получил тяжелые травмы в результате взрыва и позже скончался в больнице. Во время инцидента в его лицо попали мелкие частицы светодиодной панели телевизора. В ходе инцидента мать и друг подростка также получили ранения.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в Индии во время зарядки взорвался смартфон Realme 8. По итогу экспертизы специалисты компании заявили, что вина лежит на пользователе.

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