Следствие раскрыло мотивы казанского стрелка

Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую гимназию в мае прошлого года, пытался подражать действиям представителей одной из деструктивных неформальных субкультур. Сведения он почерпнул в интернете, рассказали представители Следственного комитета. Расследование уголовного дела в отношение Галявиева завершено, говорится в Telegram-канале Следкома. Материалы переданы для решения вопроса о направлении в суд.

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Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении, — говорят представители СК.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым.

В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От руки преступника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном. Он попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву в августе. Он будет находиться в СИЗО до 11 ноября.