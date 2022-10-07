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15 минут назад

Следствие раскрыло мотивы казанского стрелка

News.ru

Ильназ Галявиев, совершивший нападение на казанскую гимназию в мае прошлого года, пытался подражать действиям представителей одной из деструктивных неформальных субкультур. Сведения он почерпнул в интернете, рассказали представители Следственного комитета. Расследование уголовного дела в отношение Галявиева завершено, говорится в Telegram-канале Следкома. Материалы переданы для решения вопроса о направлении в суд.

Следствие раскрыло мотивы казанского стрелка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалам уголовного дела, причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении, — говорят представители СК.

Галявиев совершил нападение на гимназию № 175 в Казани 11 мая 2021 года. Он был вооружен многозарядным охотничьим ружьем и самодельным взрывным устройством. Стрелка признали вменяемым.

В результате нападения на школу потерпевшими были признаны 600 человек. От руки преступника погибли девять человек, еще 24 получили ранения. Сам Галявиев раскаялся в содеянном. Он попросил прощения у родных и близких погибших и пострадавших.

Верховный суд Республики Татарстан продлил арест Ильназу Галявиеву в августе. Он будет находиться в СИЗО до 11 ноября.

В прошедшем сентября еще одна трагедия произошла в ижевской школе № 88. Выпускник учебного заведения Артем Казанцев ворвался с оружием в здание, расстрелял учеников и учителей, а после покончил с собой. В результате нападения погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники.

Происшествия,Ильназ Галявиев,Артем Казанцев,Следственный комитет,
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