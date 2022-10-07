У впавшего в кому Паши Техника обнаружили перелом

У впавшего в кому рэпера Паши Техника медики обнаружили перелом носа. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Что вызвало травму, пока неизвестно. Сейчас исполнитель находится в реанимации Боткинской больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
Ранее в квартиру к рэперу вызвали скорую. Бывшая жена Паши Техника сообщила, что исполнитель впал в кому после вечеринки, на которой, по её словам, присутствующие принимали наркотики. Кроме того, девушка также сообщила, что за последнее время у Паши Техника случилось несколько эпилептических приступов.
«Все, кто с ним употреблял и звал попить запрещенные вещества – горите в аду. Как, зная, что у человека эпилепсия и за месяц это уже третий раз, нормально употреблять и всем говорить, что Паша абсолютно трезвый?», – написала она в социальных сетях.