У впавшего в кому Паши Техника обнаружили перелом

Что вызвало травму, пока неизвестно. Сейчас исполнитель находится в реанимации Боткинской больницы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Ранее в квартиру к рэперу вызвали скорую. Бывшая жена Паши Техника сообщила, что исполнитель впал в кому после вечеринки, на которой, по её словам, присутствующие принимали наркотики. Кроме того, девушка также сообщила, что за последнее время у Паши Техника случилось несколько эпилептических приступов.