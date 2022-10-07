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29 минут назад

Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка из-за переписки

Lenta.ru

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 35-летнего местного жителя об убийстве супруги. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщает City-n со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, в Киселевске мужчина вернулся после рабочего дня домой. Он увидел телефон жены и решил посмотреть его. Там фигурант обнаружил переписку возлюбленной и приревновал супругу. Он избил ее ногами и руками по голове и телу на глазах у маленького ребенка. Соседи слышали, как избивают женщину и позвонили ее матери, которая и вызвала скорую. Жертву госпитализировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.

Известно, что у супружеской пары было двое детей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Фигурант полностью признал вину. Сейчас он находится в СИЗО.

Происшествия,Следственный комитет,
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