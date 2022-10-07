Ревнивый россиянин до смерти избил жену на глазах у ребенка

По данным ведомства, в Киселевске мужчина вернулся после рабочего дня домой. Он увидел телефон жены и решил посмотреть его. Там фигурант обнаружил переписку возлюбленной и приревновал супругу. Он избил ее ногами и руками по голове и телу на глазах у маленького ребенка. Соседи слышали, как избивают женщину и позвонили ее матери, которая и вызвала скорую. Жертву госпитализировали, но через несколько дней она скончалась в больнице.